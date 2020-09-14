Джакарта, , 08:38 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди надеется, что начало межафганских мирных переговоров в Катаре откроет мирное и всеобъемлющее будущее для Афганистана, сообщает Antara.

Как одна из стран, приглашенных к участию в переговорах, Индонезия подчеркнула свою приверженность продолжению поддержки мирных процессов, осуществляемых правительством Афганистана.

«Интересы народа должны стоять во главе угла в этом мирном процессе. Вовлечение всех элементов в Афганистане, включая женщин, очень важно для мирного процесса», — отметила Ретно Марсуди, добавив, что рост доверия и уверенности между сторонами переговоров также очень важен.

«Мы должны много работать, чтобы надежды афганского народа на прочный мир не исчезли», — подчеркнула глава МИД Индонезии.

Известно, что Индонезия вошла в число стран, которые с самого начала пытались внести свой вклад в мирный процесс в Афганистане вместе с Катаром, Норвегией, Германией и Узбекистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия хочет видеть регион Южно-Китайского моря мирным и стабильным, в котором соблюдаются международно признанные принципы, в том числе конвенция ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).

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