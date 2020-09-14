Сеул, , 08:42 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продолжает падать. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 7 по 11 сентября среди 2521 человека старше 18 лет, уровень поддержки составил 45,6%, что на 2,5% ниже, чем неделю назад.

Не одобряет деятельность президента 50% респондентов, что на 1,9% выше по сравнению с прошлой неделей.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 33,4%, партии Сила народа (бывшая Объединённая партия будущего) — 32,7%, Открытой демократической партии — 6,6%, партии Справедливости — 5%, Народной партии — 4,4%.