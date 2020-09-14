Томск, , 08:28 — REGNUM Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах во всех двадцати муниципальных образованиях Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в администрации региона.

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Из 344 депутатских мест в представительных органах «Единая Россия», по предварительным данным, получила 248 мест. У КПРФ — 28 мест, у «Справедливой России» — 13, у ЛДПР — десять, у «Яблока» — четыре. Партия «Новые люди» получила два места, «Партия Роста» — одно. 38 мест у самовыдвиженцев.

По словам губернатора Томской области Сергея Жачкина, «Единая Россия» в регионе получила более 70% депутатских мандатов.

«Но успеха добились и другие парламентские партии, которые ориентированы на конструктивное решение проблем», — отметил губернатор, добавив, что «выборы в Томской области прошли абсолютно прозрачно и легитимно».

Между тем партия «Единая Россия» потеряла большинство в городской думе Томска. В 18 одномандатных округах из 27 одержали победу либо оппозиционные кандидаты, либо самовыдвиженцы. ЕР взяла верх лишь в девяти округах.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в гордуму Томска по единому избирательному округу «Единая Россия» получила 24,47% голосов. КПРФ — на втором месте с 17,55%. «Новые люди» — на третьем месте с 15,06%.

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