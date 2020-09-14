Хасавюрт, Дагестан, , 09:37 — REGNUM Избран новый мэр дагестанского Хасавюрта. Решением депутатов городского собрания должность занял первый заместитель главы муниципалитета Корголи Корголиев, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе мэрии.

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Ранее в администрации Хасавюрта сообщили, что возглавлявший город с октября 2015 года Зайнудин Окмазов ушел в отставку по собственному желанию. До избрания нового мэра исполнение его обязанностей было возложено на первого вице-мэра Корголиева.

Принять участие в конкурсе и побороться за кресло мэра Хасавюрта пожелали 13 человек. Шестерым из них было отказано на первом этапе, затем еще три человека снялись с конкурса. По итогам собеседования на рассмотрение депутатской комиссией были предложены три кандидата: Корголи Корголиев, замглавы города Исмаил Дадаев и депутат парламента Дагестана Ризван Голоев. Большинство депутатов проголосовало за первого вице-мэра.

В 2015—2016 годах Корголиев был начальником отдела по межнациональной политике и связи с общественностью администрации Хасавюрта, затем стал заместителем начальника управления связи и информационной безопасности министерства транспорта, энергетики и связи Дагестана. В апреле 2017 года он вернулся в администрацию Хасавюрта и с тех пор работал первым заместителем мэра.