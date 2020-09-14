Джакарта, , 08:19 — REGNUM Индонезия хочет видеть регион Южно-Китайского моря мирным и стабильным, в котором соблюдаются международно признанные принципы, в том числе конвенция ООН по морскому праву (ЮНКЛОС). Об этом, как сообщает Sindonews, заявила министр иностранных дел страны Ретно Марсуди на региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АРФ).

«ЮНКЛОС является единственной основой для определения морских прав, суверенитета, юрисдикции и законных интересов в водах и морях», — напомнила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, при создании кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море необходимо учитывать международное право, включая конвенция ООН по морскому праву 1982 года.

Известно, что в последние недели Пекин изо всех сил пытался противостоять усилиям Вашингтона и укрепить связи с крупными азиатскими и европейскими державами на фоне опасений новой холодной войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила о важности совместных усилий в борьбе с пандемией на встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ЕС.

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