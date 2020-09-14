Ханты-Мансийск, , 08:15 — REGNUM Сенатор Юрий Важенин считает переизбрание губернатора Югры Натальи Комаровой на очередной пятилетний срок закономерным — ей доверяют, «она не просто трудоголик, она результатоголик». Об этом он заявил в интервью телекомпании «Югра».

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«Поздравляю с тем, что по большому счёту округ и она со своей программой уже вышли из того понимания о том, как выжить, переходим к тому вопросу, как жить. Не просто жить, а хорошо жить», — считает Юрий Важенин.

Напомним, 13 сентября депутаты думы ХМАО выбирали губернатора Югры. Им стала Наталья Комарова, которая руководит автономным округом уже 10 лет. Её кандидатуру поддержали 29 парламентариев из 38 присутствующих.