Джакарта, , 08:03 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила о важности совместных усилий в борьбе с пандемией на встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ЕС, сообщает Sindonews.

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По словам Ретно Марсуди, АСЕАН и ЕС должны работать вместе, чтобы всех обеспечить вакцинами.

«АСЕАН и ЕС должны поддержать многосторонний процесс закупки безопасных, качественных и доступных вакцин, в том числе через структуру Covac Facilities», — отметила Ретно Марсуди.

Индонезия считает, что в долгосрочной перспективе АСЕАН и ЕС должны внести свой вклад в укрепление глобального управления здравоохранением, чтобы мир был лучше подготовлен к новой пандемии.

Ретно Марсуди также подчеркнула важность укрепления партнерства АСЕАН-ЕС. По этому случаю она выразила признательность за политику экологического восстановления, направленную на выход из пандемии.

«Я подчеркиваю, что вся политика ЕС, связанная с зеленой политикой, должна соответствовать недискриминационным международным положениям», — добавила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Индонезии в Японии посетили Shionogi & Co., компанию, занимающуюся исследованиями, разработкой и производством вакцин.

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