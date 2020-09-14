Оренбург, , 07:59 — REGNUM В Оренбургской области подвели предварительные итоги голосования на довыборах депутата Заксобрания по округу № 13. Большинство избирателей отдали свои голоса кандидату от «Единой России» Андрею Хавилову — 29,11%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

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Выдвиженец КПРФ Нурлан Мунжасаров набрал 21,23% голосов, выдвиженец Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Данильчук — 18,79%, кандидат от «Справедливой России» Елена Пичужкина — 12,72%, выдвиженец ЛДПР Николай Пищугин — 9,30%.

Напомним, ранее планировалось довыборы в Заксобрание провести 26 апреля, однако из-за распространения коронавируса избирательная кампания была приостановлена, а впоследствии дату выборов назначили на единый день голосования — 13 сентября.

Добавим, депутатом по округу № 13 регионального парламента являлся Олег Димов, он получил мандат в 2016 году. Однако весной 2019 года Димов отказывается от поста вице-спикера и досрочно складывает депутатские полномочия в связи с переходом на работу в правительство Оренбуржья. Корпус депутатов Законодательного собрания Оренбургской области должен полностью обновиться в 2021 году.

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