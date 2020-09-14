Калуга, , 08:02 — REGNUM На выборах губернатора Калужской области уверенно лидирует Владислав Шапша. По предварительным данным, за него проголосовали более 71% избирателей, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком.

Владислав Шапша Admoblkaluga.ru

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На втором месте кандидат от КПРФ Николай Яшкин и на третьем Надежда Ефремова («Справедливая Россия»).

На выборах депутатов в Законодательное собрание области седьмого созыва в авангарде партия «Единая Россия», на втором месте КПРФ, тройку лидеров замыкает ЛДПР. Вероятно, что в новый состав калужского областного парламента могут попасть: «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия» и представители партии «Новые люди».

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