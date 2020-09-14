Чебоксары, , 07:49 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев, который с большим перевесом лидирует на выборах руководителя республики, обещал «критически» перечитать программы оппонентов и выразил готовность взять вчерашних конкурентов в свою команду. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил после закрытия избирательных участков и комментируя прошедшие выборы.

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По мнению временно исполняющего обязанности главы Чувашии, в республике «налажена дискуссия среди кандидатов, все реально старались показать, что они очень сильно болеют за будущее Чувашской Республики».

«И пытались это демонстрировать и эмоционально, и содержательно. И это, мне кажется, самое главное, чтобы была конкуренция подходов развития Чувашской Республики. Конечно, перечитаю программы кандидатов на пост главы Чувашской Республики очень внимательно, прослушаю все выступления, чтобы посмотреть критически, насколько возможно взять ту или иную идею для того, чтобы включить в ту программу, которая представлена личной мною», — сказал Олег Николаев.

«То есть вы готовы взять оппонентов в свою команду?» — поинтересовались журналисты национальной телерадиокомпании.

«Конечно. Тем более, что каждый из них изъявил желание перед жителями Чувашской Республики и дальше работать над изменениями, которые начались в Чувашской Республике. Я думаю, когда люди желают, то, несомненно, надо этим пользоваться и ни в коем случае нельзя отказываться», — ответил врио главы Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Чувашии Олег Николаев по итогам обработки более 94% бюллетеней на выборах главы республики набирает 75,6% голосов. Далее предварительно распределение голосов следующее: Александр Андреев (КПРФ) получает 10,3% голосов, Константин Степанов (ЛДПР) — 5,48%, Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость») — 3,51%, Сергей Матвеев («Патриоты России») — 2,31%.

За пять лет явка снизилась: если в 2015 году на выборах главы республики свой выбор сделали 58,65% избирателей, то в 2020 году — 55,17%.

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