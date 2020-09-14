Чебоксары, 14 сентября 2020, 07:49 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев, который с большим перевесом лидирует на выборах руководителя республики, обещал «критически» перечитать программы оппонентов и выразил готовность взять вчерашних конкурентов в свою команду. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил после закрытия избирательных участков и комментируя прошедшие выборы.
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По мнению временно исполняющего обязанности главы Чувашии, в республике «налажена дискуссия среди кандидатов, все реально старались показать, что они очень сильно болеют за будущее Чувашской Республики».
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Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Чувашии Олег Николаев по итогам обработки более 94% бюллетеней на выборах главы республики набирает 75,6% голосов. Далее предварительно распределение голосов следующее: Александр Андреев (КПРФ) получает 10,3% голосов, Константин Степанов (ЛДПР) — 5,48%, Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость») — 3,51%, Сергей Матвеев («Патриоты России») — 2,31%.
За пять лет явка снизилась: если в 2015 году на выборах главы республики свой выбор сделали 58,65% избирателей, то в 2020 году — 55,17%.
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