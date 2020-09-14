Москва, , 07:47 — REGNUM Лидер «Справедливой России депутат Госдумы Сергей Миронов в целом позитивно оценил прошедшие выборы.

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"В целом оцениваю эти выборы позитивно… Они были непростыми. Как грибы после дождя выросли новые партии. Они забрали много голосов у реальных партий и политиков. Все эти новинки — пустышки», — отметил Миронов.

Представители партии уверенно проходят во все региональные парламенты, продолжил он.

«В Пензенской области, уверен, Герой России, лётчик-космонавт Александр Самокутяев победит на довыборах в Госдуму. В Чувашии главой региона станет наш кандидат Олег Николаев», — указал Миронов в Facebook.

В целом, по его мнению, «похороны «Справедливой России», о которых говорили псевдополитологи, в очередной раз не состоялись».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России 13 сентября состоятся единый день голосования.