Пермь, , 07:40 — REGNUM В Пермском крае кандидат в главы региона Олег Постников (ЛДПР) на своей странице в соцсети поблагодарил избирателей за поддержку, а коллег-кандидатов — за то, что провели кампанию корректно. Политик поздравил всенародно избранного губернатора с победой на выборах.

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«Уверен, что у Пермского края есть отличные шансы сделать рывок вперед. Мы слишком долго топтались на месте. И слишком много времени упустили. Но! Мы должны эти шансы увеличивать вместе. И это уже происходит. Для меня эта кампания ещё один удивительный личный опыт», — сказал Постников.

Напомним, 13 сентября в Пермском крае завершились губернаторские выборы. На пост первого лица региона претендовали четыре кандидата: Дмитрий Махонин (самовыдвиженец), Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР) и Евгений Козлов («Патриоты России»). Продолжается подсчет голосов. После обработки 97% протоколов лидирует Дмитрий Махонин — почти 76%. На втором месте Ксения Айтакова. За Постникова проголосовали 5,57% избирателей. Стоит отметить, что Олег Постников участвовал в губернаторских выборах и в 2017 году. Тогда он набрал 3,75% и также оказался на третьем месте.