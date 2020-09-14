Ростов-на-Дону, , 07:39 — REGNUM Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев, выдвинутый на пост главы региона партией «Единая Россия», набирает набрал 66,46% голосов избирателей. Таковы данные регионального избиркома после обработки 96% бюллетеней.

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На втором месте представитель КПРФ Евгений Бессонов, за которого проголосовали 17,15% избирателей. Тройку лидеров замыкает Пётр Пятибратов (ЛДПР), набравший 7,58% голосов.

ИА REGNUM напоминает, что явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области составила менее 45%. Этот показатель пока несколько ниже, чем на выборах главы региона в 2015 году. К 6:00 мск на Дону обработано более 96% протоколов участковых комиссий.

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