Чебоксары, 14 сентября 2020, 07:34 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев, который по итогам обработки более 94% бюллетеней набирает 75,6% голосов, обещает работать на посту руководителя республики «не жалея сил». Также он подчеркнул, что по сравнению с прошлыми выборами главы Чувашии, в которых он участвовал пять лет назад и набрал 14,73%, «разница большая». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил после закрытия избирательных участков и комментируя прошедшие выборы.
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Своё выступление Олег Николаев начал с благодарности, выразив их «многократно за те предложения, вопросы, обозначение тех проблем, которые волнуют каждого жителя Чувашской Республики». Речь идёт о разработке комплексной программы развития Чувашии на следующие пять лет, в ходе подготовки которой «поступило очень много вопросов», и в правительстве «постарались услышать всех».
Говоря о выборах, по итогам которых врио главы Чувашии набирает наибольшее число голосов среди других кандидатов, Олег Николаев подчеркнул, что «это для меня большая ответственность»:
Сравнивая своё участие в выборах главы Чувашии, которые прошли в 2015 году и состоялись в 2020 году, Олег Николаев подчеркнул, что «разница, конечно, большая».
Отметим, 29 января 2020 года Олег Николаев указом президента Владимира Путина был назначен врио главы Чувашии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам обработки более 94% избирательных бюллетеней на выборах главы республики Олег Николаев набирает почти 75,6% голосов. Он баллотировался как самовыдвиженец, дистанцировавшись от родной для него «Справедливой России» и заручившись поддержкой партий «Единая Россия», «Родина». Явка составила 55,17%.
Напомним, на выборах главы Чувашии в 2015 году, когда Олег Николаев был депутатом Госсовета республики и представлял «Справедливую Россию», он набрал 14,73%, уступив только Михаилу Игнатьеву («Единая Россия») с 65,54% голосами. Явка в 2015 году составила 58,65%.
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