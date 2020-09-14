Чебоксары, , 07:34 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев, который по итогам обработки более 94% бюллетеней набирает 75,6% голосов, обещает работать на посту руководителя республики «не жалея сил». Также он подчеркнул, что по сравнению с прошлыми выборами главы Чувашии, в которых он участвовал пять лет назад и набрал 14,73%, «разница большая». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил после закрытия избирательных участков и комментируя прошедшие выборы.

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Своё выступление Олег Николаев начал с благодарности, выразив их «многократно за те предложения, вопросы, обозначение тех проблем, которые волнуют каждого жителя Чувашской Республики». Речь идёт о разработке комплексной программы развития Чувашии на следующие пять лет, в ходе подготовки которой «поступило очень много вопросов», и в правительстве «постарались услышать всех».

Говоря о выборах, по итогам которых врио главы Чувашии набирает наибольшее число голосов среди других кандидатов, Олег Николаев подчеркнул, что «это для меня большая ответственность»:

«Это налагает обязательство работать и работать, не жалея себя, и настраивать на это и Кабинет министров Чувашской Республики и муниципальные образования, чтобы реализовать всё намеченное».

Сравнивая своё участие в выборах главы Чувашии, которые прошли в 2015 году и состоялись в 2020 году, Олег Николаев подчеркнул, что «разница, конечно, большая».

«Прежде всего, разница большая в связи с тем, что время прошло — целых пять лет. И за эти лет жизнь очень сильно изменилась. Вопросы другие, обстоятельства абсолютно иные. И есть иные моменты, которые сильно различают эти два момента.

Первое: на этот раз для меня было очень важно конвертировать то доверие президента, которое было мне оказано. Я должен был конвертировать это в доверие народа. И для этого за семь месяцев, пока я исполнял обязанности временно, я старался показать, какие направления можно было бы реализовать в Чувашской Республике для того, чтобы жизнь поменялась. И эти решения, на мой взгляд, оказались ощутимыми.

Кроме того, я искренне старался объединить всех для того, чтобы разработать действенную программу по масштабированию тех маленьких изменений, которые произошли за последние полгода с лишним. И эти изменения изложены в комплексной программе развития Чувашской Республики на следующие пять лет. И здесь важно, что этот процесс объединения, который пошёл в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, очень плавно перешёл на организацию избирательного процесса, общественного наблюдения».

Отметим, 29 января 2020 года Олег Николаев указом президента Владимира Путина был назначен врио главы Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам обработки более 94% избирательных бюллетеней на выборах главы республики Олег Николаев набирает почти 75,6% голосов. Он баллотировался как самовыдвиженец, дистанцировавшись от родной для него «Справедливой России» и заручившись поддержкой партий «Единая Россия», «Родина». Явка составила 55,17%.

Напомним, на выборах главы Чувашии в 2015 году, когда Олег Николаев был депутатом Госсовета республики и представлял «Справедливую Россию», он набрал 14,73%, уступив только Михаилу Игнатьеву («Единая Россия») с 65,54% голосами. Явка в 2015 году составила 58,65%.

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