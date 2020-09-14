Токио, 14 сентября 2020, 07:58 — REGNUM 14 сентября во второй половине дня в Японии пройдут выборы президента правящей Либерально-демократической партии. Ожидается, что победу одержит генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Сугу, сообщает информационное агентство Jiji Press.
Ёсихидэ Суга имеет значительное преимущество перед своими соперниками — экс-министром иностранных дел Фумио Кисидой и экс-министром обороны Сигэру Исибой — в виде поддержки большинства членов партии.
Новый лидер правящей партии почти наверняка станет премьер-министром страны. Преемника Синдзо Абэ на этом посту выберет парламент, в нижней палате которого правящая партия занимает большинство, а в верхней палате большинство занимает правящая коалиция — Либерально-демократическая партия и ее союзник партия «Комэйто».
Новый премьер-министр, как ожидается, соберёт себе кабинет.