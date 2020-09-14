Ростов-на-Дону, , 07:30 — REGNUM Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области составила менее 45%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме 14 сентября.

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Так, на избирательные участки в дни голосования пришли 44,27% жителей Ростовской области с правом голоса. К 6:00 мск на Дону обработано более 96% протоколов участковых комиссий.

ИА REGNUM напоминает, что на выборах губернатора донского региона в 2015 году явка избирателей составила 46,44%. Тогда избирательные участки посетили более 1,5 млн жителей Ростовской области, обладающие правом голоса.