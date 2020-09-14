Москва, , 07:29 — REGNUM Белоруссия только войдя в состав России на братских условиях может спасти себя от уничтожения, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вы уважаете наш, мы уважаем ваш, но давайте вместе подумаем, а что собственно такое, по большому счету, упаси меня бог, суверенитет? Кто суверен? Народ! Что такое для суверена под названием белорусский народ его суверенитет по отношению к русскому народу, если, по сути, это один народ? Что там происходит с этим суверенитетом? Это, что суверенитет элит в деле грабежа населения? Или это суверенитет народов. Кто субъект суверенитета?», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что нельзя больше в отношениях двух стран «длить взаимное жлобство». С одной стороны, имеет место российской «жлобство», когда говорится о том, что в Белоруссии элиту России интересуют только материальные активы, которые можно лучше или хуже «подербанить», а остальное ее не интересует.

«Это неправильно, делитесь на уровне элиты. Ведите разговор с белорусской элитой так, чтобы она понимала, что при вхождении получит больше, чем она имеет сейчас, и ее не тронут. Она же этого боится», — заявил Кургинян.

С другой же стороны, по его словам, имеет место белорусское «жлобство» и «жлобство» Лукашенко лично. Согласно ему, говорится, что на территории Белоруссии построен «очаровательный хутор», что вовсе нельзя отрицать.

«Лукашенко очень сложный человек, но он любит Белоруссию, и он считал, что все должны быть благодарны ему за это. Теперь он говорит: «Значит сейчас придут русские олигархи и все прочие, хапать начнут». Это мелкий разговор. Это разговор хуторянина», — продолжил эксперт.

По словам Кургиняна, если этот вопрос «двух жлобств» не решить на уровне глубокой взаимной комплементарности, взаимопонимания и взаимных уступок (в число которых не может входить целостность страны и конфедерализм), в результате чего все бы оказались

довольны, то этот белорусский хутор будет уничтожен за несколько лет.

«Единственная гарантия неуничтожения — это наши войска на границе. Больше ничего другого», — подытожил Кургинян.