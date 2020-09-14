Москва, 14 сентября 2020, 07:29 — REGNUM Белоруссия только войдя в состав России на братских условиях может спасти себя от уничтожения, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также добавил, что нельзя больше в отношениях двух стран «длить взаимное жлобство». С одной стороны, имеет место российской «жлобство», когда говорится о том, что в Белоруссии элиту России интересуют только материальные активы, которые можно лучше или хуже «подербанить», а остальное ее не интересует.
С другой же стороны, по его словам, имеет место белорусское «жлобство» и «жлобство» Лукашенко лично. Согласно ему, говорится, что на территории Белоруссии построен «очаровательный хутор», что вовсе нельзя отрицать.
По словам Кургиняна, если этот вопрос «двух жлобств» не решить на уровне глубокой взаимной комплементарности, взаимопонимания и взаимных уступок (в число которых не может входить целостность страны и конфедерализм), в результате чего все бы оказались
довольны, то этот белорусский хутор будет уничтожен за несколько лет.