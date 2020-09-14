Абакан, , 07:28 — REGNUM Мэром города Черногорска (Хакасия) избран действующий градоначальник Василий Белоногов («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

По данным ГАС «Выборы», по результатам голосования, состоявшегося 13 сентября 2020 года, он получил 3024 голоса (28,22%).

На втором месте — Евгений Молостов (КПРФ, 20,82%), на третьем — Вячеслав Финогенов (самовыдвижение, 15,12%). Пётр Синьков (самовыдвижение) получил 12,58% голосов избирателей, Марина Сорокина («Коммунисты России») — 8,42%, Владимир Смышляев («Справедливая Россия») — 6,76%, Константин Харисов (ЛДПР) — 3,51%, Юлия Казакова (самовыдвижение) — 1,94%.

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Белоногов возглавляет город Черногорск с января 2009 года.