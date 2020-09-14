Пекин, 14 сентября 2020, 07:17 — REGNUM В мире рухнула договоренность между либералами консерваторами насчет необходимости развития, а вместо него началась война элит, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, это представление включало в себя модернизацию наций, гуманизм и прогресс, как сверхценности и цели, к которым нужно двигаться и о прочих вещах. Сейчас же эта рамка рухнула, а на ее месте появился новый мир, который все никак не хотим увидеть. В этом мире между консерваторами и либералами имеет место война на уничтожение.
Именно от ответа на этот вопрос зависит судьба России. И для этого имеется ряд причин. Во-первых, Белоруссия для России имеет огромную цену как с точки зрения реванша за поражение в Холодной войне (одного Крыма мало), во-вторых, без Белоруссии Россия теряет доступ к Калининградской области в том режиме, который есть сейчас.
Он также отметил, что между элитами России и Белоруссии должен начаться диалог элит, базирующийся на бесконечной деликатности и уважении к суверенитету.