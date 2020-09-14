Пекин, , 07:17 — REGNUM В мире рухнула договоренность между либералами консерваторами насчет необходимости развития, а вместо него началась война элит, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Очень долгое время существовал консенсус в западных странах между консерваторами, которые считали, что главное — это традиция, а прогресс — второе место и либералами, которые считали, что главное — прогресс. Этот консенсус двухпартийный определялся рамкой этого консенсуса. Все это существовало в рамках определенного представления о мироустройстве», — заявил Кургинян.

По его словам, это представление включало в себя модернизацию наций, гуманизм и прогресс, как сверхценности и цели, к которым нужно двигаться и о прочих вещах. Сейчас же эта рамка рухнула, а на ее месте появился новый мир, который все никак не хотим увидеть. В этом мире между консерваторами и либералами имеет место война на уничтожение.

«Мы видим, что сейчас происходит между Трампом и либералами. А это еще только начало войны, которая связан с тем, что эта рамка разрушилась. Теперь я ставлю вопрос: есть ли рамка элитного консенсуса первое — в России, второе — в Белоруссии? Потому что от этого зависит завтрашний день», — продолжил эксперт.

Именно от ответа на этот вопрос зависит судьба России. И для этого имеется ряд причин. Во-первых, Белоруссия для России имеет огромную цену как с точки зрения реванша за поражение в Холодной войне (одного Крыма мало), во-вторых, без Белоруссии Россия теряет доступ к Калининградской области в том режиме, который есть сейчас.

Он также отметил, что между элитами России и Белоруссии должен начаться диалог элит, базирующийся на бесконечной деликатности и уважении к суверенитету.