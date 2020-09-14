Тюмень, , 07:12 — REGNUM На довыборах в Тюменскую областную думу выиграл представитель «Единой России» Юрий Баранчук. Предварительные итоги опубликованы на сайте ГАС «Выборы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 проводились в связи с переходом ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования России в правительство РФ.

На его мандат претендовали четыре человека. Гендиректор фирмы «Блок-Комплект», занимающейся производством изделий из бетона, Юрий Баранчук от «Единой России»; начальник юридического отдела в ООО «Специальный застройщик «Стандарт» Олег Касьянов от ЛДПР; заместитель генерального директора в ООО «Лесные технологии» Александр Чепик от КПРФ и помощником депутата Тюменской областной думы Анастасия Шестакова от «Справедливой России.

По результатам выборов 13 сентября 2020 года Юрий Баранчук получил 5310 голосов избирателей, Олег Касьянов— 948, Александр Чепик— 1823, Анастасия Шестакова — 1410.

Явка на довыборах была «более, чем скромной», отметил глава избиркома Тюменской области Игорь Халин. Из 111,9 тыс. избирателей проголосовали 9,4 тыс. человек.