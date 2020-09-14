Пермь, , 07:05 — REGNUM В Пермском крае по состоянию на 09:00 по местному времени (07:00 мск) обработано 97,17% бюллетеней. Продолжается подсчет голосов избирателей на губернаторских выборах.

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Согласно предварительным данным, явка в регионе составила 36,24%. Лидирует врио губернатора Дмитрий Махонин — 75,87%. На втором месте Ксения Айтакова (КПРФ) — 13,53%. Далее следуют Олег Постников (ЛДПР) — 5,57% и Евгений Козлов («Патриоты России») — 2,23%.

Как ранее сообщало РЕ, в Пермском крае 13 сентября завершились губернаторские выборы. Из-за неблагополучной эпидобстановки голосование растянули на несколько дней. Досрочное голосование длилось со 2 по 12 сентября. Основной день выборов пришелся на 13 сентября.

Напомним, на пост губернатора изначально претендовали восемь кандидатов, однако регистрацию в крайизбиркоме прошла только половина из них. Стоит отметить, что на выборах главы Прикамья в 2017 году явка составила более 40%, а лидер Максим Решетников набрал более 82% голосов.

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