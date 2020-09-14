Чебоксары, , 07:01 — REGNUM В Чувашии на выборах главы Чувашии «жалоб было минимальное количество», в то время как муниципальные выборы проходили «экспрессивно, кандидаты жалуются друг на друга». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 14 сентября, глава ЦИК республики Александр Цветков.

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По его словам, прошедшие выборы главы Чувашии и выборы в органы местного самоуправления представляют собой «самый точный социологический опрос, который показывает отношение избирателей, отношение общества к политическим партиям и выдвигаемым ими кандидатам».

«То есть то, что мы сегодня получили, — это объективная расстановка сил в Чувашской Республике. И соответственно, результаты тоже объективные.

По выборам главы республики жалоб было минимальное количество. По местным выборам: ну, они проходят намного более конкурентно обычно, экспрессивно, кандидаты жалуются друг на друга, но чаще всего эти жалобы используют как технологии, чтобы подпортить жизнь своему непосредственному сопернику, и чаще всего при проверке они не подтверждаются.

По многим выборам не было, скажем так, стопроцентно гарантированных победителей. В том числе я считаю, что таких кандидатов не было по выборам главы до недавнего времени. Только на завершающей стадии один из кандидатов вырвался вперёд и победил с таким внушительным перевесом», — заявил Александр Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам обработки более 94% избирательных бюллетеней на выборах главы республики наибольшее число голосов набирает врио главы республики Олег Николаев — почти 75,6%.

На выборах в городское собрание депутатов Чебоксар в 21 одномандатном округе лидируют единороссы. Что касается пропорциональной системы, то предварительно преодолевают пятипроцентный барьер пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость».