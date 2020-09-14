Чебоксары, 14 сентября 2020, 07:01 — REGNUM В Чувашии на выборах главы Чувашии «жалоб было минимальное количество», в то время как муниципальные выборы проходили «экспрессивно, кандидаты жалуются друг на друга». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 14 сентября, глава ЦИК республики Александр Цветков.
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По его словам, прошедшие выборы главы Чувашии и выборы в органы местного самоуправления представляют собой «самый точный социологический опрос, который показывает отношение избирателей, отношение общества к политическим партиям и выдвигаемым ими кандидатам».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам обработки более 94% избирательных бюллетеней на выборах главы республики наибольшее число голосов набирает врио главы республики Олег Николаев — почти 75,6%.
На выборах в городское собрание депутатов Чебоксар в 21 одномандатном округе лидируют единороссы. Что касается пропорциональной системы, то предварительно преодолевают пятипроцентный барьер пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость».