Москва, , 06:59 — REGNUM Когда демократия из средства превращается в самоцель, мы видим Перестройку и гибель государства, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Демократия — есть инструмент. Поэтому, каждый раз, когда я выступал на каких-нибудь международных антитеррористических мероприятиях, говорил: «Вы превратили последние 20−30 лет демократию из средства в цель и абсолютную ценность». Это дикий бред. Полный бред», — заявил Кургинян.

Он отметил, что не существует и не может существовать никакой демократии как самоцели и вещи в себе. Целью могут быть либо прогресс и гуманизм, либо наоборот — неразвитие и расчеловечивание. Демократия же средство, которое может применять в ситуациях, когда оно наиболее подходит для достижения цели, или же не применяться, когда не подходит.

«Целью при большевиках после развала было снова собрать империю и выйти с шестого места, которое обеспечивали цари на первое и второе… и вместо догоняющей модернизации в космосе и других местах — опережающая модернизация. Это было решено. Плевать нам было, каким образом мы решали этот вопрос», — продолжил эксперт.

Все беды начались со страной именно в том момент, подчеркивает Кургинян, когда началась элитная и партийная болтовня насчет демократизации при Горбачеве. Вот тогда все и рухнуло.