Москва, 14 сентября 2020, 06:59 — REGNUM Когда демократия из средства превращается в самоцель, мы видим Перестройку и гибель государства, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что не существует и не может существовать никакой демократии как самоцели и вещи в себе. Целью могут быть либо прогресс и гуманизм, либо наоборот — неразвитие и расчеловечивание. Демократия же средство, которое может применять в ситуациях, когда оно наиболее подходит для достижения цели, или же не применяться, когда не подходит.
Все беды начались со страной именно в том момент, подчеркивает Кургинян, когда началась элитная и партийная болтовня насчет демократизации при Горбачеве. Вот тогда все и рухнуло.