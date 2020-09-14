Санкт-Петербург, , 07:00 — REGNUM Уверенная победа на выборах 13 сентября действующего губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко не стала неожиданностью ни для наблюдателей, ни для руководства страны. Кампания в регионе, который находится на особом счету в Кремле, прошла достойно и спокойно. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Марат Баширов.

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Напомним, по итогам обработки более 96% протоколов УИК Александр Дрозденко набирает более 83% голосов избирателей Ленинградской области.

«Если за кого не волновались в Кремле, так это за Дрозденко. С самого начала было понятно, что это будет кампания референдумного типа, когда население оценит сделанное и решит стоит ли доверять ему руководство регионом еще на пять лет. Результат налицо — больше 80%», — прокомментировал Баширов итоги выборов в Ленобласти.

Баширов напомнил, что Ленинградская область — особый регион, в силу своего геополитического положения. «Она играет роль модельного региона страны и находится под пристальным вниманием Президента Путина», — отметил политолог.

Эксперт констатировал, что кампания в Ленобласти «прошла в спокойном режиме, без нарушений и без использования адмресурса», а у действующего главы региона фактически не было реальных конкурентов на выборах.

Для Дрозденко новый пятилетний срок в должности губернатора станет «временем формирования своего политического и экономического наследия», считает Марат Баширов.

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