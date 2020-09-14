Пермь, , 06:54 — REGNUM Выборы губернатора Пермского края состоялись. Атрибутами этих выборов являлись трёхдневное голосование, относительное ослабление административного привода, отсутствие серьёзных соперников у лидера гонки Дмитрия Махонина и незначительные подскоки явки в территориях, где проходили местные выборы, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Дмитрий Логинов.

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Он отметил, что врио губернатора Дмитрий Махонин (самовыдвиженец) набрал 75,8% при явке в 36,2%, то есть чуть больше трети избирателей проявили более-менее самовольный интерес к этим выборам. Соответственно, примерно 27% избирателей региона поддержали Дмитрия Махонина. Коммунисты в лице Ксении Айтаковой неожиданно, показали хороший задел на 2021 год. Она получила более 13% голосов, тем самым вытянув и рейтинг партии на новую позицию.

«Представитель ЛДПР Олег Постников показал очень слабый результат на фоне общероссийского хайпа, который сопровождает ЛДПР с момента начала митингов в Хабаровске. Думаю, депутатский корпус жириновцев в крае ждёт перезагрузка», — сказал Логинов.

Он обратил внимание на то, что трёхдневное голосование при отсутствии масштабной мобилизации не в состоянии повысить явку. Первый из дней голосования на губернаторских выборах приходится на рабочий, в который явка ничтожно мала. При этом объёмы надомного голосования подросли только лишь на 10−15%. В то же время, в отдельных территориях, где проходили остросюжетные муниципальные кампании, явка также возросла не более чем на 5−7%.

«Кроме того, общая усталость всех участников трёхдневного голосования, включая членов УИК не прибавляет плюс в карман этого процесса, и необходимо повторно рассмотреть целесообразность этого процесса», — резюмировал политтехнолог.

Напомним, в Пермском крае 13 сентября завершились губернаторские выборы, а также 23 муниципальные кампании по выборам депутатов и довыборы депутатов Заксобрания по трем округам. По состоянию на 08:30 по местному времени (06:00 мск) 13 сентября обработано 97,17 бюллетеней. По предварительным данным, явка составила 36,24%. Лидирует врио губернатора Дмитрий Махонин — 75,87%. Далее следуют Ксения Айтакова (КПРФ) — 13,53%, Олег Постников (ЛДПР) — 5,57% и Евгений Козлов («Патриоты России») — 2,23%.