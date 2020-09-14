Ивдель, Свердловская область, , 06:50 — REGNUM В Свердловской области глава города Ивдель победил на выборах в региональное Заксобрание. Такие предварительные данные приводит ЦИК России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Всего в довыборах участвовали четыре кандидата. Выдвиженец «Единой России» Пётр Соколюк получил 12 203 голосов избирателей. Это 49,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы проводились 13 сентября. Отметим, в нынешнем созыве Соколюк будет чуть больше года. Осенью 206 года состоятся выборы в новый созыв Заксобрания региона.

Читайте развитие сюжета: Явка в Единый день голосования на Среднем Урале оказалась ниже ожидаемой