Чебоксары, 14 сентября 2020, 06:46 — REGNUM В Чебоксарах на выборах в городское собрание депутатов пятипроцентный барьер предварительно преодолевают пять политических партий. «Единая Россия» предварительно набирает 35%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 14 сентября, в 06:00 часов глава ЦИК республики Александр Цветков.
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Говоря о выборах в парламент Чебоксар, председатель избиркома отметил, что «итоги пока весьма предварительные», но вряд ли «они сильно поменяются». Во всех одномандатных округах (а их 21) лидируют единороссы.
Как сообщало ИА REGNUM, в городское собрание депутатов Чебоксар входят 43 парламентария, в том числе 22 человека избираются по партийным спискам, 21 место замещают одномандатники.
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