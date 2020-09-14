Чебоксары, , 06:46 — REGNUM В Чебоксарах на выборах в городское собрание депутатов пятипроцентный барьер предварительно преодолевают пять политических партий. «Единая Россия» предварительно набирает 35%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 14 сентября, в 06:00 часов глава ЦИК республики Александр Цветков.

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Говоря о выборах в парламент Чебоксар, председатель избиркома отметил, что «итоги пока весьма предварительные», но вряд ли «они сильно поменяются». Во всех одномандатных округах (а их 21) лидируют единороссы.

«Что касается пропорциональной системы, то здесь не так всё однозначно, здесь намного всё интереснее. Преодолевают пятипроцентный барьер пять политических партий. На первом месте та же самая партия «Единая Россия», у неё пока 34,99% голосов, почти 35%. На втором месте — КПРФ с 14,9% голосов. На третьем месте — ЛДПР, 12,99%. На четвёртом месте — «Справедливая Россия», набравшая 12,41% голосов. Большое достижение — преодолели пятипроцентный барьер кандидаты от партии пенсионеров, причём хорошо, с запасом преодолели, 9,47%.

Таким образом, городское собрание депутатов у нас сформировано полностью, в нём представлено пять политических партий. Большой перевес у «Единой России», но тем не менее оппозиция также представлена», — заявил Александр Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, в городское собрание депутатов Чебоксар входят 43 парламентария, в том числе 22 человека избираются по партийным спискам, 21 место замещают одномандатники.

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