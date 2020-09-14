Томск, , 06:41 — REGNUM В Томске подводят итоги выборов в городскую думу VII созыва, состоявшихся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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По данным ГАС «Выборы», партия «Единая Россия» получила 17 695 голосов (24,47%), КПРФ — 12 692 (17,55%), «Новые люди» — 10 891 (15,06%), ЛДПР — 10 437 (14,43%), «Справедливая Россия» — 8106 (11,21%), «Яблоко» — 6634 (9,17%), «Партия роста» — 3851 (5,33%).

По результатам голосования по одномандатным округам кандидаты от оппозиции и самовыдвиженцы «взяли» 18 мандатов из 27-ми.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Томске состоялись выборы депутатов городской думы VII созыва. В городе работали 213 избирательных участков.

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