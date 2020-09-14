Челябинск, , 06:39 — REGNUM Бывший мэр Златоуста Челябинской области Вячеслав Жилин вернулся в политику. Он выиграл выборы в городское собрание депутатов.

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Всего на мандат претендовали семь человек. Жилин набрал больше всех голосов — 409.

Сам Жилин уже отреагировал на эту новость в соцсетях. «Сегодня в Златоусте на выборах по 17-му округу победила Правда», — написал он во ВКонтакте. И добавил, что за последние полтора месяца на него было вылито вранья и грязи столько, сколько было потрачено денег одним из его оппонентов. «Но ничего из этого им не помогло. И пусть это останется на их совести», — добавил экс-мэр.

Вячеслав Жилин шёл на выборы от партии «За правду». А пост мэра Златоуста покинул в ноябре 2019 года. Поводом стало недовольство губернатора Алексея Текслера.

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