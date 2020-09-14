Чебоксары, , 06:39 — REGNUM В столице Чувашии на выборах в городское собрание депутатов Чебоксар (ЧГСД) во всех одномандатных округах предварительно побеждают единороссы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 14 сентября, в 06:00 часов глава ЦИК республики Александр Цветков.

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По его словам, выборы в органы местного самоуправления в Чувашии «состоялись, все представительные органы муниципальных образований сформированы, это самое главное». Что касается ЧГСД, то в одномандатных округах лидируют представители «Единой России».

«Итоги пока весьма предварительные, но я не думаю, что они сильно поменяются. Начну с одномандатных избирательных округов, их 21. Там всё очень однозначно: все мандаты получили представители одной политической партии, полный подавляющий перевес одной партии — все одномандатники представляют «Единую Россию», — сказал Александр Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, в городское собрание депутатов Чебоксар входят 43 парламентария, в том числе 22 человека избираются по партийным спискам, 21 место замещают одномандатники.

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