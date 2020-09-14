Иркутск, , 06:29 — REGNUM Убедительную победу Игоря Кобзева на губернаторских выборах в Иркутской области прокомментировал телеграм-канал edroirk. Его авторы не исключают, что исход предвыборной кампании мог быть совершенно другим, если бы ближайший конкурент Кобзева — депутат Государственной думы Михаил Щапов (КПРФ) — не завалил мобилизационный этап кампании. Возможно, он также уверовал в то, что Приангарье — по-прежнему «красный» регион (напомним, губернатором, отправленным в отставку, был представитель КПРФ Сергей Левченко — прим. ИА REGNUM):

Выборы в Воронеже 2018 КОИБ Марина Каширская © ИА REGNUM

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"Иркутский избиратель — не красный и не синий. Он — прагматичный. Как и в любом другом регионе России последние лет десять. И выбор он делает не головой, и не сердцем, а карманом в широком смысле этого слова. Возможно, это звучит цинично, но люди выбирают того, кто им в данный момент наиболее выгоден и кто лучше донесет до них свою выгодность.

Поэтому программа кандидата-победителя должна говорить избирателю не о том, чего не будет, а о том, что будет. И в этом плане миллиарды федерального центра, привлеченные «варягом» Кобзевым здесь и сейчас, прогнозируемо оказались иркутянам соблазнительнее, чем просто обещания земляка Щапова. Это факт. И уж совсем лишней была устроенная штабом Щапова вакханалия на избирательных участках в день голосования с фейками и провокациями. Проигрывать тоже надо уметь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на досрочных выборах главы Приангарья врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам обработки более 95% протоколов набрал в свою поддержку 60,58% голосов. За него проголосовали 351 063 избирателя.

У Михаила Щапова 25,79% (149 461 избиратель). Первый день голосования прошёл при большом количестве фейков о якобы произошедших нарушениях. К примеру, жители Иркутска и ряда муниципалитетов стали получать якобы уведомления от Иркутскэнергосбыта о якобы повышении тарифов в четыре раза. Фейк опровергли сначала в социальных сетях организации, а затем и на официальном сайте организации.

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