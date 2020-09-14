Якутск, , 06:31 — REGNUM В Якутии единый день голосования 13 сентября прошёл «тихо, чинно, благородно» — обошлось без очевидных конфликтов и политических войн, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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В Якутии уверенную победу на выборах всех уровней одержали кандидаты-единороссы. Жители республики выбирали депутатов и глав районов. Партия «Справедливая Россия» победила в выборах семи глав сёл. У ЛДПР и КПРФ позиции ослабли — ни одного выигранного мандата, даже в маленьких поселениях.

По мнению политолога Андрея Данилова, в Якутске выборы были напряжённые, использовались всяческие технологии, активно работали наблюдатели, фиксировали нарушения.

«Один из кандидатов в городскую думу — Владимир Федоров — имел шансы на победу, но административный ресурс, база бюджетников смогли переломить ситуацию и победила Лена Афанасьева.

На фоне недавнего голосования по внесению поправок в Конституцию, многие кандидаты-единороссы смогли пробиться. Что касается протестного голосования, оно на этот раз было разрозненно. В районных выборах, на муниципальном уровне, где выбирали глав, депутатов — большую роль играет фактор личного знакомства с кандидатом, национальный фактор, семейственность. К примеру, населённый пункт с 10 тыс. населения, где практически каждый знает друг друга, выборы — это борьба семейных кланов.

В Якутске, особенно в Центральном округе, где были довыборы депутата, были ощутимы сильные оппозиционные настроения. Но в районах республики без боя выбрали кандидатов партии власти», — считает эксперт.

По словам Андрея Данилова, во многом прошедшие выборы — это проба пера, лакмусовая бумажка для партии власти, оппозиционных сил перед выборами в Государственную думу в 2021 году. Есть время, чтобы определиться с кандидатом и провести его.

«Что касается кандидатов оппозиции, то ей придётся подтянуться, хорошо поработать, привлечь «паровозы» хедлайнеров из Москвы и других регионов, чтобы сформировать хорошую команду к предстоящим выборам в Госдуму. Если в Якутии кто-то хочет стать депутатом в будущем году — стоит учитывать опыт, на период формирования региональных групп. Но это уже будет решаться в соответствии с уставами политических партий.

Не исключаю кандидатов-спойлеров, которых было достаточно в этом году. Во многих районах республики, повторю, фактически не было сопротивления кандидатам от «Единой России». Всё прошло тихо, чинно, благородно. Выставленные оппозицией кандидатуры не могли соперничать. Следовательно напрашивается вывод — в таких районах нет конфликта интересов местных элит», — добавил политолог.

Напомним, в Якутии 13 сентября проходило 228 избирательных кампаний. По предварительным данным, всего на выборах по Центральному избирательному округу Якутска проголосовали 2480 человек. Это 28,5% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в единый день голосования 13 сентября прошли довыборы депутата в Законодательное собрание Приморского края по 9-му округу. Голосовали жители Советского и части Первореченского районов города.