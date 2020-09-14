Челябинск, , 06:24 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер согласился возглавить региональное отделение «Единой России». Так он отреагировал на соответствующее предложение лидера партии Дмитрия Медвеедва.

Он поблагодарил его за доверие и отметил, что не привык уходить в тень и прятаться. «Конечно, раз я принял решение вступить в партию, возглавить тройку, я, безусловно, воспользуюсь Вашим предложением», — отметил глава Южного Урала.

Как сообщало ИА REGNUM, со своим предложением Медведев выступил 13 сентября после окончания выборов. Он отметил, что Текслер уже состоялся как глава очень важного региона. Кроме того, отметим, что летом Текслер вступил в ЕР и принял решение возглавить партийную тройку на выборах в Заксобрание.

Сейчас отделение возглавляет спикер областного парламента Владимир Мякуш. Возможно, уже на ближайшей конференции региональной партячейки руководитель поменяется.

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