Ханты-Мансийск, , 06:18 — REGNUM Вновь избранный губернатор ХМАО Наталья Комарова очередной раз наделила полномочиями члена Совета Федерации Эдуарда Исакова. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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«Убеждена, в интересах югорчан вы будете отстаивать предложения жителей, начиная от вопросов по сносу аварийного жилья и заканчивая созданием крупнейших инфраструктурных объектов в Югре», — напутствовала Наталья Комарова представителя Югры в Совете Федерации.

Отмечается, что Эдуард Исаков с 2015 года занимает пост члена Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа. До этого он был директором «Центра адаптивного спорта», депутатом думы ХМАО и президентом Олимпийского совета Югры.