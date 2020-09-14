Чебоксары, , 06:17 — REGNUM В Чувашии по итогам обработки более 94% избирательных бюллетеней на выборах главы республики «победитель определился в первом туре». Им стал врио главы республики Олег Николаев, который набирает почти 75,6% голосов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 14 сентября, глава ЦИК республики Александр Цветков.

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Председатель избиркома проинформировал, что предварительно явка на выборах главы Чувашии составила 55,17%. На 06:00 часов обработано 94,1% голосов.

«Самый главный итог — выборы состоялись, и уже с вероятностью 100% можно сказать, что они состоялись за один тур. Второго тура точно не будет, потому что победитель определился в первом туре. Им стал самовыдвиженец Николаев Олег Алексеевич, который, по предварительным итогам, набирает 75,59% избирателей.

На втором месте — Андреев Александр Михайлович, представляющий КПРФ, у него хороший процент — 10,33%. На третьем месте — Степанов Константин Олегович, ЛДПР, 5,48%. На четвёртом — Степанов Николай Алексеевич, «Российская партия пенсионеров за справедливость», у него 3,51%. И замыкает эту замечательную пятёрку Матвеев Сергей Петрович, партия «Патриоты России», у которого 2,13% голосов», — сообщил Александр Цветков.

Напомним, что пять лет назад Олег Николаев на выборах главы Чувашии набрал 14,73% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущих выборах главы Чувашии, которые прошли в сентябре 2015 года, Михаил Игнатьев («Единая Россия») выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. За Олега Николаева, который на тот момент был депутатом Госсовета Чувашии, а сейчас работает врио главы Чувашии, проголосовало 14,73%, за лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы России Валентина Шурчанова (КПРФ) — 12,76%. Депутат Госдумы Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%.

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