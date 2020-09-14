Иркутск, , 06:14 — REGNUM Все дни голосования на муниципальных и губернаторских выборах в Иркутской области работал ситуационный центр «Единой России»: юристы получали сигналы о возможных нарушениях на избирательных участках, после чего проверяли информацию, запрашивая данные у членов УИК и наблюдателей.

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Как сообщает пресс-служба единороссов со ссылкой на слова специалиста юридической службы Дмитрия Брянского, серьёзных нарушений обнаружено не было, однако без политических провокаций также не обошлось.

«Мы оперативно работали с каждым обращением. Большинство из них касались якобы подвоза и подкупов избирателей. Были также данные о вскрытии сейф-пакетов на участках. Большинство сообщений не нашли подтверждения. В тех случаях, когда нарушение подтверждалось, мы добивались устранения нарушений, взаимодействуя с избирательными комиссиями разных уровней», — отметил Дмитрий Брянский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11, 12 и 13 сентября жители Иркутской области выбирали губернатора, 12 мэров, 35 глав поселений и депутатов 43 муниципальных дум.

На губернаторских выборах, по предварительным данным, уверенно побеждает врио губернатора Игорь Кобзев, за него проголосовали более 60% избирателей. Также известно, что все восемь кандидатов, избиравшиеся от «Единой России», одержали уверенную победу на муниципальных выборах. Первый день голосования прошёл при большом количестве фейков о якобы произошедших нарушениях.

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