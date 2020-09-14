Челябинск, , 06:12 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер может возглавить областное отделение «Единой России». Такое предложение ему сделал лидер партии Дмитрий Медведев после окончания дня голосования 13 сентября.

Он отметил, что Текслер уже является состоявшимся руководителем очень важного региона. И предположил, что он уже созрел до того, чтобы встать и во главе областной ячейки ЕР.

«Работа, которую вы провели в процессе подготовки к этим выборам уже в качестве члена партии «Единая Россия», даёт мне основания предложить вам возглавить региональную партийную организацию», — сказал Медведев.

Сейчас ячейку возглавляет спикер Заксобрания Владимир Мякуш. Текслер вступил в эту партию летом. А 11−13 сентября прошли очередные выборы депутатов Заксобрания, и, по предварительным данным, ЕР набирает большинство голосов.

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