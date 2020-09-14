Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Кандидат от Демократической партии США Джо Байден недостаточно умен для ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками в штате Невада.

«Я имел возможность познакомиться с председателем КНР Си, я имел возможность познакомиться с президентом России Путиным. И, кстати говоря, ладить с ними — это хорошо», — отметил президент США.

По словам Трампа, Путин и Си Цзиньпин являются очень умными и сообразительными людьми. Поэтому президент США должен быть тоже сообразительным, однако Байден таковым не является. Поэтому, по мнению Трампа, Байден не заслуживает быть президентом США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, что Джо Байден будет его соперником на выборах. Он также добавил, что не переживает перед дебатами.

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