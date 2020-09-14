Ханты-Мансийск, , 06:09 — REGNUM На выборах губернатора ХМАО пятеро депутатов из фракции ЛДПР в думе Югры не участвовала в голосовании. Таким образом из 38 парламентариев свой голос отдали фактически лишь 33, сообщают «Новости Югры».

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Свой отказ члены фракции ЛДПР пояснили тем, что непрямые выборы губернатора не отражают мнение жителей Югры. И считают, что назрела необходимость к возврату всенародных выборов губернатора ХМАО.

Однако один из шести членов фракции ЛДПР в думе Югры — депутат Игорь Винников — поддержал кандидатуру действующего губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

«Положение дел во фракции вызывает у меня тревогу, поскольку ведётся какая-то скрытая политика. Наверное, партия нуждается в определённой перезагрузке. Я принял решение подчиниться воле своих избирателей по одномандатному округу и поддержать кандидатуру Натальи Комаровой», — прокомментировал Игорь Винников своё решение.

По уверению руководителя фракции ЛДПР в думе Ханты-Мансийского автономного округа Виктора Сысуна, позиция коллеги не вносит разлада в работу думского партийного объединения.

«Мы уважаем мнение любого из коллег, во фракции нет жёсткой вертикали власти. К нам также обращались организации и жители с предложением не поддерживать ни одну из кандидатур», — отметил Виктор Сысун.

При этом он отметил, что и пять лет назад президент России представлял на выбор кандидатов в губернаторы Наталью Комарову («Единая Россия»), Михаила Сердюка («Справедливая Россия») и Алексея Савинцева (КПРФ). Однако «некоторые пункты той программы, которая была представлена на выборах пять лет назад, на сегодняшний день отчасти оказались не выполнены», заметил Виктор Сысун.

Напомним, 13 сентября 2020 года состоялись выборы губернатора ХМАО депутатами думы ХМАО. За действующего главу региона Наталью Комарову проголосовали 29 парламентариев, за депутата регионального парламента Михаила Сердюка — один голос, и за руководителя югорских коммунистов Алексея Савинцева — три голоса.