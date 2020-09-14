Иркутск, , 06:02 — REGNUM Обнародованы некоторые итоги муниципальных выборов Иркутской области. Как сообщает официальный сайт иркутских единороссов, по предварительным данным все восемь кандидатов, избиравшиеся от «Единой России», одержали уверенную победу на муниципальных выборах.

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Переизбрались на новый срок: Вадим Семёнов в Черемхове, Сергей Петров в Ангарском городском округе, Владимир Орноев в Свирске, Леонид Фролов в Иркутском районе, Владимир Самойлович в Заларинском районе и Наталья Никитина в Зиминском районе.

Впервые мэрами избраны Евгений Липатов в Качугском районе и Александр Дубровин в Братском районе. Кроме того, победу в муниципальных выборах одержал самовыдвиженец, подержанный «Единой Россией». Николай Хрычов избран мэром Чунского района.

Секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол поздравил победителей и отметил, что тенденция укрепления позиций партии, начатая в сентябре 2019 года, успешно продолжается.

«Прошедшие выборы показали высокую степень доверия жителей Иркутской области к «Единой России». Наши кандидаты в очередной раз доказали своими делами способность решать проблемы городов и поселков, а своими голосами люди поддержали их правильную политику.

Я благодарен жителям Приангарья за оказанное доверие. Мы продолжим начатую работу. Считаю, что вместе мы сможем выстроить правильное, эффективное взаимодействие на всех уровнях власти: от муниципальной до федеральной», — отметил Сергей Сокол.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо муниципальных, в Приангарья проводились досрочные выборы губернатора Иркутской области в связи с отставкой Сергея Левченко. Отвечая на вопросы в ходе прямой линии президент России Владимир Путин отмечал, что это произошло из-за того, что прежний губернатор не справился с поручениями по скорейшему восстановлению необходимой инфраструктуры после мощнейшего поводка, накрывшего регион летом 2019 г.

По итогам обработки более 95% протоколов врио губернатора Игорь Кобзев набрал в свою поддержку 60,58% голосов. За него проголосовали 351 063 избирателя. Его ближайший конкурент — депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) получил 25.79% (149 461 избиратель).

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