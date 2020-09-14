Челябинск, , 05:52 — REGNUM В Челябинской области обработано уже 562 460 выданных ранее избирателям бюллетеней или почти 66% от общего их количества. Таковы данные содержатся на портале ЦИК России.

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Согласно им, из числа действительных 540 531 бюллетеней в 247 510 или в 44.09% стоят отметки за «Единую Россию». «Справедливая Россия» занимает второе место, у неё 80 681 голосов или 14.37%. Третье и четвёртое места делят КПРФ и ЛДПР, а на пятом находится партия «Зелёная альтернатива» с 5.02%.

Подсчёт продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Заксобрание шли 11−13 сентября.