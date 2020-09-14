Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Возможность организации покушения на посла США в ЮАР Лану Маркс властями Ирана рассматривают американские спецслужбы. Об этом 13 сентября сообщает газета Politico, ссылаясь на чиновников, ознакомившихся с данными разведки США.

О готовящемся покушении на американского дипломата спецслужбам США было известно ещё с марта текущего года, но в последние несколько недель была получена более точная и подробная информация о возможном нападении.

Предполагается, что операция подготавливалась в качестве ответной меры на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Утверждается, что к заговору может быть причастно правительство Ирана. Маркс была выбрана в качестве цели для нападения из-за её личного длительного знакомства и дружеских отношений с президентом США Дональдом Трампом. При этом покушение на дипломата рассматривалось Ираном лишь как один из многих вариантов ответных мер на гибель Сулеймани.

Официальных комментариев по данному поводу со стороны представителей американских спецслужб до сих пор не поступало.

Напомним, генерал Сулеймани погиб в результате ракетного удара США в районе аэропорта в Багдаде. В ответ на это Иран нанёс ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали военнослужащие США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении иранского духовного лидера Али Хаменеи, что американцам будет нанесён ответный удар за убийство Сулеймани.

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