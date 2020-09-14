Чебоксары, , 03:19 — REGNUM ЦИК РФ обнародовал предварительные итоги голосования на выборах главы Чувашии. После обработки 41,92% протоколов УИК лидирует врио главы региона Олег Николаев — 78,2% (127 666 голосов), который шёл на этих выборах самовыдвиженцем, но получил поддержку «Единой России», «Родины» и «Справедливой России».

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По предварительным данным, замглавы комитета Госсовета республики по социальной политике и национальным вопросам Александр Андреев (КПРФ) получил 9,7% (15 837 голосов), зампредседателя комитета Госсовета Чувашии по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Константин Степанов (ЛДПР) — 4,53% (7394 голоса), депутат Госсовета республики двух прошлых созывов Николай Степанов от партии пенсионеров — 2,78% (4531 голос), финансовый директор ООО «АРГУС», депутат Собрания депутатов Чебоксарского района Чувашии шестого созыва Сергей Матвеев («Патриоты России») — 1,99% (3243 голоса).

За два часа до закрытия участков явка на выборах главы Чувашии в единый день голосования 13 сентября 2020 года составила около 53−54% против 49,94% на это же время в 2015 году, когда избирали главу республики.

Напомним, помимо выборов главы, в республике проходили местные выборы. По их итогам предстоит распределить 3386 мандатов. Досрочно, за 11−12 сентября, в Чувашии свои голоса отдали 35,49% избирателей. 13 сентября прошёл основной день голосования.