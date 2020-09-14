Казань, , 02:29 — REGNUM По итогам обработки 22,97% протоколов УИК, на выборах главы Татарии лидирует действующий руководитель республики Рустам Минниханов, выдвинутый партией «Единая Россия», — 87,53%. Об этом сообщает ЦИК РФ.

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За кандидата от «Коммунистов России», директора ООО «Управляющая компания «УНЫШ» Альфреда Валиева отдано пока 4,22%, за Альмира Михеева от «Справедливой России» — 3,64%, за помощника депутата Госдумы РФ, депутата Совета Нармонского сельского поселения Лаишевского муниципального района Татарии Владимира Сурчилова (ЛДПР) — 2,11%, за Олега Коробченко (партия Роста) — 2,06%.

Минниханов на этих выборах был самым старшим кандидатом — в марте ему исполнилось 63 года. Самые молодые претенденты — гендиректор ООО «Кориб», депутат Госсовета РТ от партии Роста Олег Коробченко и директор ООО «Инновационно-внедренческий центр «Анатомика», депутат Госсовета РТ Альмир Михеев. Обоим исполнилось 43 года.

По итогам единого дня выборов 13 сентября 2020 года явка избирателей в регионе составила 73,66%. ЦИК РФ назвал явку в Татарии — самой высокой среди регионов.

Напомним, Рустам Минниханов на предыдущих выборах главы республики в 2015 году набрал 94,4% голосов избирателей. При этом явка составила 84%. В 2010 году он сменил Минтимера Шаймиева, который занимал пост в течение девяти лет. Кандидатуру нового главы, занимавшего тогда пост премьер-министра Татарии, утвердили депутаты Госсовета РТ.