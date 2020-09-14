Триполи, , 01:27 — REGNUM Прошение об отставке подало в Палату представителей временное восточное правительство Ливии. Об этом 13 сентября сообщает издание Al Wasat.

Глава парламента Ливии Агила Салех провёл экстренное совещание с руководителем временного правительства Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани, а также с главой центрального банка, министрами и рядом других должностных лиц. Темой совещания стали проблемы с энергоснабжением на востоке страны, а также кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Также были затронуты вопросы со снабжением медикаментами восточных регионов Ливии и проблема дефицита ликвидности в коммерческих банках. Отмечалось, что на востоке Ливии участились протестные акции, которые проводят недовольные создавшейся критической ситуацией граждане страны.

После окончания совещания восточное правительство Ливии подало спикеру парламента прошение об отставке. Оно будет представлено на рассмотрение Совета Палаты представителей.

Напомним, в Ливии, фактически, сохраняется двоевластие. Запад страны, включая Триполи, контролирует Правительство национального согласия, которое возглавляет Фаиз Сарраджа, а заседающий на востоке страны парламент сотрудничает с Ливийской народной армией под командованием маршала Халифы Хафтара.

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