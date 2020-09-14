Исламабад, , 01:18 — REGNUM Силы безопасности Пакистана уничтожили главаря террористов в районе Вазиристана на северо-западе страны, сообщает пресс-служба пакистанской армии.

«При попытке прорыва, главарь террористов Иса Улла, также известный как Иса Санрай, вместе с тремя другими террористами, были убиты в ходе разведывательной операции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что главарь боевиков причастен к множеству террористических актов на территории Пакистана. Он ответственен за гибель нескольких солдат и офицеров армии Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября военнослужащий пакистанской армии погиб при теракте на дороге в провинции Северный Вазиристан. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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