Москва, 13 сентября 2020, 23:42 — REGNUM В Российской Федерации достаточно стабильная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции, однако в некоторых регионах страны наблюдается небольшой рост числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщил 13 сентября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»
«Ситуация (в стране) достаточно стабильная», — сказал министр.
При этом Мурашко добавил, что небольшие изменения по количеству пациентов зафиксированы в некоторых регионах РФ в связи «с возвращением из отпусков и повышением активности».
Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в РФ за минувшие сутки выявили более 5,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.
Читайте также: Мурашко рассказал, когда Белоруссия получит вакцину от коронавируса