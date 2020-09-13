Москва, , 23:42 — REGNUM В Российской Федерации достаточно стабильная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции, однако в некоторых регионах страны наблюдается небольшой рост числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщил 13 сентября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

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«Ситуация (в стране) достаточно стабильная», — сказал министр.

При этом Мурашко добавил, что небольшие изменения по количеству пациентов зафиксированы в некоторых регионах РФ в связи «с возвращением из отпусков и повышением активности».

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в РФ за минувшие сутки выявили более 5,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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