Томск, , 23:31 — REGNUM В Томске после обработки 80% протоколов на выборах в городскую думу лидирует «Единая Россия» (24,3%). Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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Далее идут КПРФ (17,5%), ЛДПР (15,1%), партия «Новые люди» (14,4%), «Справедливая Россия» (11%), «Яблоко» (9,3%) и «Партия Роста» (5,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в Томске прошли выборы депутатов городской думы. В городе работали 213 избирательных участков.

Всего в Томской области, где 13 сентября проходило голосование на муниципальных выборах, работали избирательные комиссии на 772 избирательных участках.