Севастополь, , 22:58 — REGNUM Представителем в Совете Федерации от исполнительной власти Севастополя станет Екатерина Алтабаева. Об этом заявил кандидат от «Единой России» врио губернатора Михаил Развожаев, сообщил «Новый Севастополь».

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Отметим, Екатерина Алтабаева в настоящее время является представителем в Совете Федерации РФ от законодательной власти Севастополя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по предварительным результатам обработки бюллетеней на выборах губернатора Севастополя врио главы города-героя Михаил Развожаев лидирует со значительным отрывом.