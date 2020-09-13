Ростов-на-Дону, , 22:53 — REGNUM Жалоба о возможном вскрытии сейф-пакетов на избирательном участке №1999 в Ростове-на-Дону (Советский район) подтверждения не нашла. Об этом сообщили председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

По его словам, никаких манипуляций с сейф-пакетами в здании техникума индустрии моды, экономики и сервиса на проспекте Стачки, 227, где располагается участковая избирательная комиссия, не проводилось.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе голосования в период с 11 по 13 сентября в Ростовской области были выявлены нарушения в городе Гуково и в Неклиновском районе, однако, как полагают эксперты, на выборов они не повлияют.

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